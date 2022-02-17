Konya'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 12:54
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 bin 700 lira değerinde 100 liralık sahte banknot ele geçirdi.
Evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
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