Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 18:43
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Cevdet Bayam (62) idaresindeki 42 AJ 595 plakalı otomobil, Organize Sanayi yakınlarında şarampole devrildi.
Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Bayam'ın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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