Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü (Konya Haberleri)

Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 18:43

Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Cevdet Bayam (62) idaresindeki 42 AJ 595 plakalı otomobil, Organize Sanayi yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Bayam'ın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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