Konya'da silahla yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 12:52
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Tatlıcak Mahallesi'nde 16 Şubat'ta Serdar Ö'nün silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan Güler G, Konya Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kadının cenazesi, hastane morguna götürüldü.
Güler G'yi vurduğu öne sürülen ve aracı park halinde bulunan Serdar Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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