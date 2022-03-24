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Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (Konya Haberleri)

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 09:26

Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan K. T. ve M. A. Konya kent merkezindeki hastanelere sevk edilirken, Ş. Ö. kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.







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