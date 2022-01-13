Konya'da soba gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. .

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 13.01.2022 - 11:04
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya'nın Seydişehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Taraşçı Mahallesi'nde ikamet eden İhsan Ergen (49), evdeki eşi Arife Ergen (46), kızı Tuana Ergen (12) ve Fatma Sözen (78) ile sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini belirterek 112 Acil Servis ekiplerini aradı.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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