Konya'da süt tankeri ile TIR çarpıştı: 1 ölü

Konya'nın Ilgın ilçesinde aynı yöne giden tanker ile TIR'ın çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Kazada sürücülerden Harun Kırat yaralandı, araç içinde sıkışan diğer sürücü Ahmet İbican'ın da hayatını kaybettiği belirlendi. İbican'ın cansız bedeni ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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