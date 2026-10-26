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Konya'da süt tankeri ile TIR çarpıştı: 1 ölü

26.10.2026 11:56

Son Güncelleme: 26.10.2026 11:56

Konya'da süt tankeri ile TIR çarpıştı: 1 ölü
DHA

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

DHA
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Konya'nın Ilgın ilçesinde aynı yöne giden tanker ile TIR'ın çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Konya-Afyonkarahisar Karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında saat 02.30 sıralarında Ahmet İbican (42) yönetimindeki süt tankeri, aynı yönde giden Harun Kırat'ın (61) kullandığı patates yüklü TIR'la çarpıştı.

 

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kazada sürücülerden Harun Kırat yaralandı, araç içinde sıkışan diğer sürücü Ahmet İbican'ın da hayatını kaybettiği belirlendi. İbican'ın cansız bedeni ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı.

 

Cenaze Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Harun Kırat ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

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