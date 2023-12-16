Konya'da tanker ile otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı

M.B. idaresindeki tanker, Alaaddin Mahallesi'ndeki kavşakta Ü.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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