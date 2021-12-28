Konya'da, tarım alanı bulunan okullarda örnek uygulamaların konuşulacağı çalıştay başladı.

Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya'da, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı tarım alanı bulunan okullarda susuz ve topraksız tarımın geliştirilmesi ve bu okullarda görevli öğretmenlerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Tarım Alanında Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması ve Yenilikçi Uygulamaların Geliştirilmesi Çalıştayı" başladı.



Mevlana Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, mesleki eğitimde farklı ve güzel çalışmaların devam ettiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bu kapsamda çok büyük destek verdiğini söyledi.



Mesleki ve teknik eğitim merkezleriyle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilmesine olanak sağladığını ifade eden Şener, "Biz mesleki eğitimciler olarak elimizden ne gelirse onu gerçekleştirmeliyiz." dedi.



Şener, mesleki eğitimde okullarda yaşanan sıkıntılar ve sorunları bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 35 yıldır okul müdürlüğü yapmış biri olarak karşınızdayım. Bu süreçte alanlarda ve programlarda ne gibi sorunlar yaşanıyor, hepsini biliyorum. Bu sorunlara çözüm üretmek için sizlerle bir aradayız. Yeter ki bu çalıştaylar gibi okullarınızda yapacağınız çalışmalar hakkında da bizlere dönütler verin. Yol haritamızı birlikte çizelim, güzel bir mesleki eğitim oluşturalım."



Konya İl Mİlli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise tarımın yeni dünyada artık vazgeçilmez önemli bir alan olduğunu vurguladı.



Bu kapsamda mevcut uygulamaların, güzel örneklerin yaygınlaştırılmasına ilişkin düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Büyük, "Konya tarımın merkezi ve tahıl ambarıdır. Çatalhöyük ile yaklaşık 10 bin yıldır en uzun süre tarımın yapıldığı bir şehir. Bu merkezde böyle bir çalıştayın da olması ayrı bir anlam ifade ediyor. İnşallah birlikte Çatalhöyük'e de gideceğiz. 5 gün sürecek bu çalıştayın çok güzel ve ülkemiz açısından, çiftçimiz açısından verimli sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

