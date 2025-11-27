Konya'da tarım aletinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
27.11.2025 14:42
Foto: Arşiv
İHA
Konya'da buğday ekimi yapılan tarlada tarım aletinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Olay Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre M.Y. ve eşi Ç.Y. tarlada buğday ekimi yapmaya başladı.
Ekim sırasında M.Y.'nin kullandığı traktöre takılı olan tarım aleti Ç.Y.'nin üzerinden geçti.
Ç.Y. olay yerinde yaralanarak yakınları tarafından Emirgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ç.Y. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

