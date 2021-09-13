Konya'da tartıştığı kayınpederini öldüren damat ile akrabalarının yargılanması sürüyor

Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,

Sanık Mehmet D, savunmasında suçu planladığına ilişkin iddiaları kabul etmeyerek, olay yerine kimseyi öldürme niyetiyle gitmediğini öne sürdü.

Tutuklu sanık İsmidal D. ise "Benim olay günü sanıkla aynı arabada bulunmaktan başka olaya hiçbir iştirakim yoktur. Sanığa silahı benim verdiğim iddiası da doğru değildir. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Maktul Barış Mıngır'ın babası Sultan Mıngır da olay günü yaşananları anlattı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet ve İsmidal D'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Konya'da cezaevinden çıkan Mehmet D. (21), 26 Ekim 2020'de kayınpederi Barış Mıngır'ın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki evine sığınan eşi Didar D'nin kendisiyle gelmemesi üzerine aile fertleriyle tartışmıştı. Daha sonra annesi İsmidal (40) ile kardeşi H.D'yi (13) de yanına alarak yeniden kayınpederinin evine giden Mehmet D, tartıştığı Barış Mıngır'a silahla ateş etmişti. Yaralanan Mıngır, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Mehmet D, kardeşi H.D, annesi İsmidal D, anneannesi Leyla D. tutuklanmış, haklarında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.