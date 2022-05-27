Konya'da tartıştığı kişiyi öldüren, ağabeyini de yaralayan zanlı tutuklandı

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 27.05.2022 - 12:47
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Mahallesi'nde tartıştığı Ramazan K'yi (32) bıçaklayarak öldüren, ağabeyi Enver K'yi de yaralayan S.K'nin (25), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Dün Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde S.K. ile Ramazan K. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda S.K. yanındaki bıçakla Ramazan ile ağabeyi Enver K'yi yaralamıştı.
S.K'nin motosikletle ağır yaralı olarak Kulu Devlet Hastanesinin acil servisine bıraktığı Ramazan K. hayatını kaybetmişti.
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