Konya'da trafik kazası: 1 ölü

Konya Haberleri Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 02:00
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyreden Memiş Bayraktar (59) idaresindeki 68 ACJ 692 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen Ferhat Güngör (39) idaresindeki 01 JA 961 plakalı kamyona çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Memiş Bayraktar olay yerinde hayatını kaybetti.
Bayraktar'ın cenazesi otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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