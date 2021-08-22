Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Konya Haberleri Anadolu Ajansı 22.08.2021 - 07:04
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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 DT 224 plakalı otomobil, Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola devrildi.
Kazada Merter Koyucu (22), Aybüke Ece (19) ve Hazar Yazar (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 1 kişi ise Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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