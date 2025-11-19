Konya'da un fabrikasında patlama
19.11.2025 14:26
AA
Konya'nın Karatay ilçesindeki un fabrikasında, doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.
Fevziçakmak Mahallesi 10438. Sokak'taki un fabrikasının kurutma tesisinde, doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada hafif yaralanan bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik önlemi alınan fabrikadaki çalışanlar tedbir amaçlı dışarıya çıkarılırken, gaz dağıtım şirketi ekipleri de gazı kesti.
