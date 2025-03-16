Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getiren kanalların deşifresine yönelik operasyon düzenledi.



Ekipler, operasyonda öncü ve artçı olarak hareket eden iki aracı durdurarak arama yaptı. Araçların birinde 4 kilo 50 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.





Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



