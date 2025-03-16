Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı (Konya Haberleri)
Konya'da uyuşturucu operasyonu düzenlenendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getiren kanalların deşifresine yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda öncü ve artçı olarak hareket eden iki aracı durdurarak arama yaptı. Araçların birinde 4 kilo 50 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Konya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Konya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Konya