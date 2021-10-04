Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Konya Haberleri Anadolu Ajansı 04.10.2021 - 14:46
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, İki adrese düzenlenen operasyonda, 780 gram sentetik uyuşturucu ile 57 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan B.E, E.Y. ile M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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