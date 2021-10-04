Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı (Konya Haberleri)

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı. İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede sokak satıcıları ile uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Konya Haberleri Anadolu Ajansı 04.10.2021 - 14:46

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, İki adrese düzenlenen operasyonda, 780 gram sentetik uyuşturucu ile 57 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.E, E.Y. ile M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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