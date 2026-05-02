Konya'da uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli'de kimlikleri belirlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Nisan'da operasyon düzenledi.

120 ekip ve 640 personelin katıldığı, drone destekli eş zamanlı baskınlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 bin 234 adet sentetik hap, 318 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, iki kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 205 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerden 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından, biri savcılıktan serbest kaldı.