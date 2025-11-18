Konya'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama
18.11.2025 12:02
AA
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen aracı uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, bin 915 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
YASAL UYARI
KONYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KONYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.