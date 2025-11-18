Konya'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

18.11.2025 12:02

Konya'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama
Anadolu Ajansı

AA

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

 

Harekete geçen ekipler, belirlenen aracı uygulama noktasında durdurdu.

 

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, bin 915 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

 

Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

