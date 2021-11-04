Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 04.11.2021 - 14:25
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından uyuşturucu nakledildiğini belirledikleri araca operasyon düzenledi.
Meram ilçesinde durdurulan araçta 3 kilo 832 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.
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