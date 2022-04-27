Konya'da yabancı uyruklu kadını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 11:58
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu N.M.S. (42), adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Yakınları tarafından haber alınamayan Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'nın cesedi, 25 Nisan'da polis ekiplerince Meram ilçesi Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'taki dairede bulunmuş, katil zanlısı N.M.S. Çumra ilçesinde gözaltına alınmıştı.
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