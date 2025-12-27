Konya'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 110 kişi tutuklandı
27.12.2025 14:53
DHA
Konya'da polis ekiplerinin, son 19 günde yaptığı 97 uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 257 kişiden 110’u tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Amirliği, ilde son 19 günde 97 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda adli işlem yapılan şüphelilerin 110'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla 154 şüpheli ise serbest bırakıldı. Dosya kapsamında 3 kişinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin otomobil, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22 bin 736 uyuşturucu hap, 9 kilo 410 gram esrar, 1 kilo 209 gram sentetik kannabinoid, 542 gram skunk, 492 gram bonzai ham maddesi, 142 gram metamfetamin, 77 gram eroin ve 3 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 76 bin 916 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoide el konuldu.
