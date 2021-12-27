Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı.

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 27.12.2021 - 12:14
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı.
Hikmet Kaya idaresindeki plakalı yolcu otobüsü, buzlanmanın olduğu Beyşehir-Konya kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Yolcu otobüsünün İstanbul'dan Konya'nın Bozkır ilçesine gittiği öğrenildi.
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