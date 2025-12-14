Konya'da zincirleme trafik kazası. Çok sayıda TIR birbirine girdi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 4 TIR zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

TIR'ın kabininde sıkışan şoförün cansız bedeninin çıkarılması için vinçle çalışma başlatıldı. Ekiplerin, sürücülerin kimliklerini belirlemek için çalışması sürüyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi ve Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yük tonajlarının ölçüldüğü Karayolları Denetim İstasyonu girişinde 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı. Kazada şoförlerden biri hayatını kaybederken ikisi de yaralandı.

