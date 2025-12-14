Konya'da zincirleme trafik kazası. Çok sayıda TIR birbirine girdi
14.12.2025 15:42
DHA
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 4 TIR zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.
Konya- Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı yakınlarında öğle saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Yük tonajlarının ölçüldüğü Karayolları Denetim İstasyonu girişinde 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı. Kazada şoförlerden biri hayatını kaybederken ikisi de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi ve Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TIR'ın kabininde sıkışan şoförün cansız bedeninin çıkarılması için vinçle çalışma başlatıldı. Ekiplerin, sürücülerin kimliklerini belirlemek için çalışması sürüyor.
