Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı (Konya Haberleri)

Konya'da 4 ayrı operasyonda toplam 81 bin 34 uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı.

Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu süren şüphelilere yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 81 bin 34 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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