Kuyumcuyu öldürdü, intihar etti

Konya'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir kuyumcuyu öldüren şüpheli, polis ekiplerini görünce kendi silahıyla intihar etti.

Polisi gören şüpheli, evinin bahçesine kaçtıktan sonra yanında bulunan tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Şüphelinin cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Gençtürk Sokak üzerinde arama yaptığı sırada T.B.'yi sokakta fark etti.

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