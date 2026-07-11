Kuyumcuyu öldürdü, intihar etti
11.07.2026 09:31
Kuyumcuyu vurmuştu, polisi görünce intihar etti.
Konya'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir kuyumcuyu öldüren şüpheli, polis ekiplerini görünce kendi silahıyla intihar etti.
Olay Konya merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kuyumculuk yapan Sami Ayaz'ın yanına aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.B. geldi.
Çıkan tartışma sırasında T.B., yanında bulunan tabancayla Sami Ayaz'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ayaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Polisi görünce intihar etti
Olayın ardından kaçan şüpheli T.B.'nin yakalanması için emniyet ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Gençtürk Sokak üzerinde arama yaptığı sırada T.B.'yi sokakta fark etti.
Polisi gören şüpheli, evinin bahçesine kaçtıktan sonra yanında bulunan tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Şüphelinin cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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