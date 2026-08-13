Mesai arkadaşıyla tartıştı, kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13.08.2026 12:42
Mesai arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti.
Konya’da yemek servisi tartışması sonrası bir çalışan, mesai arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklandı. Yaralı, hastanede hayatını kaybetti.
Konya’da bir alışveriş merkezindeki dönercide çalışan iki mesai arkadaşı arasında yemek servisi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından işten ayrılan Faik A., durumu aynı katta çalışan kardeşi İbrahim A.’ya anlattı.
İddiaya göre İbrahim A., bunun üzerine Yakup Okutan’ın yanına giderek tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim A., Okutan’ı karnından bıçakladı.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yakup Okutan (40), ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Okutan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.
Olayın ardından İbrahim A. (20) ile ağabeyi Faik A. (25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş, adliyeye sevk edildi.
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