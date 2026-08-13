Mesai arkadaşıyla tartıştı, kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Konya’da yemek servisi tartışması sonrası bir çalışan, mesai arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklandı. Yaralı, hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından İbrahim A. (20) ile ağabeyi Faik A. (25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş, adliyeye sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Okutan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.

İddiaya göre İbrahim A., bunun üzerine Yakup Okutan’ın yanına giderek tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim A., Okutan’ı karnından bıçakladı.

Konya ’da bir alışveriş merkezindeki dönercide çalışan iki mesai arkadaşı arasında yemek servisi nedeniyle tartışma çıktı.

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