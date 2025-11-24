Okul yolunda feci kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı

Beyşehir-Antalya kara yolunda sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Huğlu Mahallesi'nden ilçe merkezine lise öğrencilerini taşıyan Durmuş K.'nın kullandığı okul servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

28 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 28 öğrenci ile servis şoförü ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.