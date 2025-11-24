Okul yolunda feci kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı
24.11.2025 10:53
DHA
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kayganlaşan yol nedeniyle okul servisi devrildi. Kazada 28'i öğrenci 29 kişi yaralandı.
Beyşehir-Antalya kara yolunda sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Huğlu Mahallesi'nden ilçe merkezine lise öğrencilerini taşıyan Durmuş K.'nın kullandığı okul servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
28 ÖĞRENCİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 28 öğrenci ile servis şoförü ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
KONYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KONYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.