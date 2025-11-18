Otobüste bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Cinayet büro Amirliği tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tartışma esnasında Vahdettin I., 21 yaşındaki Kadirhan Öztürk'ü bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Konya 'nın Karaçay ilçesinde meydana geldi. Bilgilere göre, seyir halindeki belediye otobüsünde 2 kişi, "yan baktın, ne bakıyorsun" diyerek tartışmaya başladı.

