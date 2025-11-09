Otomobil takla attı: Bir ölü

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Bişkin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde ağır yaralanan Kav, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gökhan Bişkin’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Gökhan Bişkin’in kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarına çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

