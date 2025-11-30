Şarampole yuvarlandı, yaşamını yitirdi
DHA
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir araç şarampole yuvarlandı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Akşehir Engili Mahallesi yolunda meydana geldi.
Ali Fidan’ın kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede Fidan'ın öldüğünü belirledi. Fidan'ın cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
