Silah imalathanesinde kazayla kendini vurdu

Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,

Mehmet Özuslu (35), Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde kendisine ait av tüfeği atölyesindeki silahların kabiliyetini denemek için doldur-boşalt işlemi yaptı.

Bu sırada kazayla ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Özuslu'ya isabet etti.

Özuslu'yu birkaç kez telefonla aramasına rağmen ulaşamayınca şüphelenen babası, imalathaneye gelince oğlunun cesediyle karşılaştı.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, Özuslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Özuslu'nun cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.