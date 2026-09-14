NTV

Tek öğrencili okulun artık 2 öğrencisi var

14.09.2026 14:49

Tek öğrencili okulun artık 2 öğrencisi var
DHA

Tek öğretmeni olan Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu’nun artık 2 öğrencisi var.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Konya'nın Ilgın ilçesinde, geçen yıl tek öğrencisi bulunan Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda öğrenci sayısı 2'ye yükseldi.

Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu’nun tek öğretmeni Muhammed Bağ, geçen eğitim-öğretim yılında okulun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu'ya eğitim verdi. 

 

Bu yıl 4'üncü sınıfa geçen İlayda Kozlu'ya ise arkadaş geldi. Okula yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencisi Şerife Nur Özdemir ile birlikte okuldaki öğrenci sayıda 2'ye yükselmiş oldu.

 

Öğretmen Muhammed Bağ da 2 öğrencisinin eğitimine, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okullarda aldığı karar doğrultusunda “Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik” temasıyla ilk derse başladı. 

 

İlayda ve Şerife Nur da okuldaki tahtaya “Kardeşlik” yazısını yazdı.

Öğrencilerin okula ulaşımına da destek olan öğretmen Bağ'ın, öğrencilerini aracıyla okula getirip, daha sonra da evlerine geri bıraktığı öğrenildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

KONYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KONYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.