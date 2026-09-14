Tek öğrencili okulun artık 2 öğrencisi var
14.09.2026 14:49
Tek öğretmeni olan Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu’nun artık 2 öğrencisi var.
Konya'nın Ilgın ilçesinde, geçen yıl tek öğrencisi bulunan Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda öğrenci sayısı 2'ye yükseldi.
Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu’nun tek öğretmeni Muhammed Bağ, geçen eğitim-öğretim yılında okulun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu'ya eğitim verdi.
Bu yıl 4'üncü sınıfa geçen İlayda Kozlu'ya ise arkadaş geldi. Okula yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencisi Şerife Nur Özdemir ile birlikte okuldaki öğrenci sayıda 2'ye yükselmiş oldu.
Öğretmen Muhammed Bağ da 2 öğrencisinin eğitimine, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okullarda aldığı karar doğrultusunda “Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik” temasıyla ilk derse başladı.
Öğrencilerin okula ulaşımına da destek olan öğretmen Bağ'ın, öğrencilerini aracıyla okula getirip, daha sonra da evlerine geri bıraktığı öğrenildi.
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