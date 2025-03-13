Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücüye rekor ceza (Konya Haberleri)
Konya'da uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalandı. Araç sürücüsüne 20 bin 290 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Albayrak Caddesi'ndeki uygulama noktasında bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın sürücüsü, kovalamacanın ardından Karatay ilçesi Araplar Mahallesi'nde yakalandı.
Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ö.K'ye "alkollü araç kullanma", "polis ihtarına uymama", "kırmızı ışık ihlali", "muayenesiz araç kullanma" ve "tehlikeli araç kullanma" suçlarından 20 bin 290 lira ceza kesilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Sürücünün, aracıyla polis ekiplerinden kaçarken trafiği tehlikeye attığı anlar MOBESE kameralarına yansıdı.
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