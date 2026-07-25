Uyuşturucuyu 62 parçaya bölerek yutmuş. Cezaevine gönderildi
25.07.2026 13:37
Konya'da vücudundan 62 parça halinde 590,4 gram metamfetamin çıkarılan yabancı uyruklu şüpheli cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik yapılan çalışmalarda, yutma yöntemi ile vücudunda uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalanarak hastanede müşahede altına alındı.
Şahsın 5 günlük müşahede sürecinin ardından vücudundan 62 parça halinde toplam 590,4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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