Vücudundan 6 yıl sonra yorgun mermi çıkarıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişinin vücuduna isabet eden yorgun mermi 6 yıl sonra çıkartıldı.

Şenyiğit, olayla ilgili şikayetçi olduğunu, çıkarılan merminin incelemeye gönderildiğini söyledi.

Hareket kaybı riski nedeniyle çıkarılamayan mermi, zamanla Şenyiğit'in koltuk altına ilerledi. Ağrı ve sertlik şikayetiyle Akşehir Devlet Hastanesine başvuran Şenyiğit'in koltuk altındaki kitlenin, omzuna saplanan yorgun mermi olduğu tespit edildi.

Okul müdürü Celal Şenyiğit, Adsız Mahallesi'ndeki çay ocağında, altı yıl önce omzuna isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

