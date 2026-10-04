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Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil şarampole yuvarlandı. 5 yaralı

04.10.2026 15:32

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil şarampole yuvarlandı. 5 yaralı
DHA

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Susuz Mahallesi yakınında meydana geldi. Hasan Uluışık yönetimindeki 34 NLE 79 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. 

 

Kazada Hasan Uluışık, yanındaki Rafet Uluşık, Eda Uluışık, Suna Uluışık ve Ömer Faruk Uluışık yaralandı. 

 

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Araç içinde sıkışan Suna Uluışık ve Eda Uluışık, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

 

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. 

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