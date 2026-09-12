Konyaaltı'nda okul öncesi yoğunluğu

Türkiye 'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya 'da eylül ayının ilk günlerinde sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı kentte deniz suyu sıcaklığı da 29 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerle kent sakinleri, sahil ve plajlara akın etti.

Bazı vatandaşlar denize girerek serinlerken, bazıları ise güneşlenerek hafta sonunun keyfini çıkardı.

Sahillerde özellikle çocukların denizde ve kumsalda eğlendiği görülürken, aileleri de gün boyunca güneşin ve denizin tadını çıkardı. Hafif rüzgara rağmen Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandı.