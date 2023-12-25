Konya'da 81 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 9 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyeti Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu süren şüphelilere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonların ilkinde narkotik ve asayiş ekiplerinin koordineli çalışması sonucu şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçtan 22 bin 386 adet uyuşturucu hap madde ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde de arama gerçekleştiren ekipler, 19 bin 10 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Narkotik ekiplerin gerçekleştirdiği diğer 3 operasyonda ise yapılan aramalarda 39 bin 638 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Operasyonlarda toplamda 81 bin 34 uyuşturucu hap maddesi ele geçirilirken, 9 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.