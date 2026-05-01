Konya'da ev ilaçlaması felaketle bitiyordu: Küçük Leyla ölümden döndü

Konya 'da ev ilaçlaması felaketle bitiyordu.

Olay, 7 Nisan Salı günü merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'ndeki üç katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dairede yaşayan Ertuğrul Ö. tahta kurularının çocuğunu, eşini ve kendisini ısırmasının ardından evini ilaçlatmak için internet üzerinden bir firma ile anlaştı.

32 SAAT SONRA EVE GERİ DÖNDÜLER

Evde ilaçlama için alüminyum fosfit kullanan firma çalışanları, 16 saat sonra eve girilebileceğini belirterek ayrıldı. Ertuğrul Ö. ve ailesi ilaçlamadan yaklaşık 32 saat sonra eve girdi ve temizlik işlemlerinin ardından yattı.

ÇOCUK YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sabah saatlerinde çocuk ve annesinin kusması üzerine aile hastaneye giderken, iki yaşındaki Leyla Ö. yoğun bakıma alındı. Ertuğrul Ö. savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Tahta kuruları için evini ilaçlatan Ertuğrul Ö., "Ücret konusunda 5 bin liraya anlaştık kendileriyle ve ücretin ödemesini sağladık. Daha sonrasında tahta kurularını komple bitirdiler, aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar." diye konuştu.

"7-8 ADET ALÜMİNYUM FOSTİF TABLETİ BULUNDU"

Olayla ilgili gerekli şikayetlerini yaptıklarını anlatan baba, "Hem Leyla'nın odasında hem yatak odasında toplamda 7-8 adet alüminyum fosfitin tabletleri bulundu. Gerekli cezayı almaları için var gücümle savaşacağım" ifadelerini kullandı.