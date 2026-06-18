Konya'da izinsiz kazı yapılan kuyuda 2 kişi öldü

18.06.2026 22:09

Konya'da izinsiz kazı yapılan kuyuda 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı

Soruşturma sürüyor.

AA
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Konya'nın Meram ilçesinde, izinsiz kazılan kuyuda hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi AFAD ekiplerince çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızılören Mahallesi Mordor Kalesi mevkisinde, izinsiz kazılan 10 metrelik kuyuda, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişinin cesedinin olduğu tespit edildi.

 

Bölgeye, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Yürütülen çalışmayla kuyudan çıkarılan cesetler, incelemenin ardından morga kaldırıldı.