Konya’da kuyumcu cinayeti: Şüpheli aynı silahla yaşamına son verdi

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da borç meselesi yüzünden kuyumcu Sami Ayaz'ı öldüren nakliyeci Turgay Barbaros, polis tarafından yakalanacağını anlayınca evinin bahçesinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.