Konya’da kuyumcu cinayeti: Şüpheli aynı silahla yaşamına son verdi
11.07.2026 07:37
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Konya'da borç meselesi yüzünden kuyumcu Sami Ayaz'ı öldüren nakliyeci Turgay Barbaros, polis tarafından yakalanacağını anlayınca evinin bahçesinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Şerafettin Cami Meydanı’nda meydana geldi. Aralarında borç meselesi bulunduğu belirtilen Turgay Barbaros, Sami Ayaz’a ait kuyumcuya geldi.
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Barbaros, yanında bulunan tabancayla Ayaz’a ateş etti. Göğsünden vurulan Ayaz, kanlar içinde yere yığılırken Barbaros olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sami Ayaz, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Ayaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken polis ekipleri, kaçan cinayet şüphelisi Turgay Barbaros’un yakalanması için çalışma başlattı.
POLİSLERİ GÖRÜNCE BAŞINA ATEŞ ETTİ
Barbaros’un evinin bulunduğu Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Gençtürk Sokak ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, gece saatlerinde bölgede önlem aldı.
Saat 00.10 sıralarında evine gelen Barbaros, sokaktaki polis ekiplerini fark etti. Yakalanacağını anlayan Barbaros, evinin bahçesine girdikten sonra olayda kullandığı tabancayla başına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Turgay Barbaros’un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Barbaros’un cenazesi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.