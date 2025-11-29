Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen S.Ç'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.