Köpeğe çarpmamaya çalışırken şarampole uçtu. Anne ve bebeği yaralandı

Kaza, 2000 Evler Mahallesi Sulusaray Kasabası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 FB 274 plakalı otomobilin sürücüsü A.A., seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Yapılan ani manevra sonrası kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak şarampole düştü.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne ile 6 aylık kızı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan kadın ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.