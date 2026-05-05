Köprüye kapı taktı nedenini kimse bilmiyor
05.05.2026 13:33
DHA
Köprüdeki asma kapı sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.
Rize'de bir derenin üzerine kurulu asma köprünün girişine demir kapı konuldu.
Rize'de asma köprüye konulan demir kapı, görenleri şaşırtıyor.
İkizdere ilçesi Cimil Vadisi'nden geçen Başköy Deresi üzerine kurulan asma köprü girişine arazi sahiplerince demir kapı konulup, kilit takıldı.
Gezi amacıyla Cimil Vadisi'ne giden bir vatandaş, karşılaştığı demir kapıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi odağı oldu.