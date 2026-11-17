Olay Alaplı ilçesi Tepeköy Gençlik Sitesi mevkisindeki yolda meydana geldi. Dört kız çocuğu kendi aralarında körebe oynadığı sırada Ö.M. isimli çocuk , yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşarak üzüm bağına düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları, küçük kızın üzüm bağı üzerine düşmesinin büyük bir şans olduğunu belirterek, facianın eşiğinden dönüldüğünü ifade ettiler.

Öte yandan, küçük kızın körebe oynarken istinat duvarından düştüğü anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.