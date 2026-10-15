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Köy imamını başına odunla vurarak öldürdü

15.10.2026 15:03

Köy imamını başına odunla vurarak öldürdü
DHA

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde K.Ç., Yağcılar köyü imamı İrfan Vurucu'yu (50) başına odunla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Yağcılar köyü yakınındaki ormanda meydana geldi. K.Ç., ormandan yakacak odun topladıkları sırada anlaşmazlık yaşadığı köy imamı İrfan Vurucu'nun başına odunla vurdu. 

 

Vurucu yerde hareketsiz kalırken, K.Ç. ormana kaçtı. 

 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, İrfan Vurucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. K.Ç. ise orman içinde yakalandı. 

 

Tosya nüfusuna kayıtlı imam İrfan Vurucu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

 

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

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