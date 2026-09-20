Koyun sürüsüne çarpan sürücü hayatını kaybetti
20.09.2026 17:26
Son Güncelleme: 20.09.2026 17:27
Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da bir otomobil yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Sürücü yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da gece saatlerinde Şanlıurfa-Ceylanpınar kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Ali Özçimen yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.
Yaralanan Özçimen, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat Özçimen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özçimen’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Öte yandan, otomobilin çarptığı çok sayıda koyunun da öldüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.