KPSS adaylarının lastiği patladı. Sınava jandarma ekipleri yetiştirdi

Demirci'de ilçe genelindeki 5 farklı okulda yaklaşık 1900 adayın katılımıyla gerçekleşen KPSS Ortaöğretim oturumu öncesinde bölgede geniş kapsamlı önlemler alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; kimliğini unutan, yanlış okula giden ya da geç kalma riski bulunan adaylar için saha genelinde nöbet tuttu.

Sınavın başlama saatine kısa süre kala, 3 adayın içinde olduğu otomobilin seyir halindeyken lastiği patladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgede devriye görevindeki İlçe Jandarma Komutanlığı aracı adrese sevk edildi.

Öğrencileri araçlarına alan jandarma personeli, adayları sınavın başlamasına 1 dakika kala Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi’ne ulaştırdı.

Ekiplerin yönlendirmesiyle binaya giren öğrenciler, son anda sınava katıldı.

Öte yandan, ilçe merkezinde bazı adayların da sınav noktalarına taksilerle son anda ulaştıkları belirtildi.