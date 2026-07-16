Kremlin: Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine minnettarız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile yürütülmesi muhtemel barış görüşmelerine dair yaptığı açıklamalarda yakın zamanda masaya oturulmasını beklemediklerini belirtti.

Moskova 'nın müzakerelere her zaman açık olduğunu dile getiren Peskov, bu süreçte arabuluculuk rolü üstlenmek isteyen Ankara'nın adımlarına değinerek, "Rusya, Türkiye 'nin Ukrayna krizindeki barış çabalarına yardımcı olma isteğinden dolayı minnettar." ifadeleriyle Türkiye'nin çabalarından duydukları memnuniyeti vurguladı.

Görüşmelere başlama konusunda yakın gelecekte bir umut görmediklerini yineleyen Peskov, "Müzakere sürecine yeniden başlama konusunda yakın vadede bir beklenti yok ve biz de böyle bir beklenti görmüyoruz." dedi.

Kiev yönetimindeki kabine ve görev değişikliklerinin kendileri için bir önem taşımadığını söyleyen Sözcü, Rusya ekonomisinin durumuna da değinerek genel olarak istikrarlı bir tablonun hakim olduğunu ancak büyüme hızının henüz istenen seviyede olmadığını ifade etti.