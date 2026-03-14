Küçük Serhat'ın acı ölümü

Bursa'da dört yaşındaki çocuk kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza Mudanya ilçesi sahilinde yaşandı.

İddiaya göre sahil yolunda seyir halinde olan kamyon, dört yaşındaki Serhat Aydoğdu'ya çarptı. Kamyonun altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Serhat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Serhat Aydoğdu'nun cenazesinin ikindi namazına müteakip Hal Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.